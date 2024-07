Una dipendente di una pizzeria dei Quartieri Spagnoli è stata derubata del suo smartphone ieri sera in via Speranzella. La donna, disperata, ha urlato in strada attirando l’attenzione di un vice brigadiere della stazione di Varcaturo, libero dal servizio e a cena con la famiglia in un ristorante vicino.

Napoli, strappa il telefono a una dipendente di un locale: ladra fermata da carabiniere a cena con la famiglia

Sentendo le grida d’aiuto, il vice brigadiere è intervenuto immediatamente. Notando la vittima indicare una donna in fuga, si è lanciato all’inseguimento. Dopo una corsa di un centinaio di metri, ha raggiunto e fermato la ladra: Raffaella Esposito, 52 anni, aveva ancora con sé il cellulare rubato.

Con l’assistenza di una pattuglia mobile di zona del Centro, il militare ha arrestato Esposito per furto con strappo. È ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Lo smartphone è stato restituito alla legittima proprietaria, mentre il piatto del brigadiere è rimasto inevitabilmente freddo al ristorante.