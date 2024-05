Il Napoli esattamente un anno dopo ritorna ad Udine dove diventò campione d’Italia nella scorsa stagione. Lo scenario adesso è completamente diverso con gli azzurri che inseguono disperati un posto in Europa, con Champions ed Europa League ormai compromesse. Partita delicata per l’Udinese del neo allenatore Cannavaro che con gli azzurri si gioca le ultime chance di salvezza

A Udine per trovare almeno l’Europa League

In Friuli la sfida coi bianconeri per il Napoli potrebbe valere ancora l’occasione per l’Europa League, ma l’andamento degli azzurri non dà garanzie. Il Napoli sembra diventato incapace di vincere. Un comportamento che invece consegna qualche possibilità in più a un’Udinese che ha bisogno di punti. La lotta salvezza è a un punto di svolta e i friulani ci sono dentro fino al collo.

Out Kvaratskhelia per risentimento, pronto Lindstrom

Tanti I dubbi di formazioni da risolvere per Calzona, sicuramente non farà parte della gara Kvaratskhelia, out per un risentimento muscolare, pronto Lindstrom al suo posto. Nell’undici iniziale dovrebbe esserci Meret tra I pali, in retroguardia Di Lorenzo ed Olivera sulle fasce con Ostigard e non Juan Jesus al fianco di Rrhamani. Poche novità a centrocampo con Lobotka e Anguissa certi di un posto, con Zielinski che dovrebbe completare il centrocampo azzurro. Piccola rivoluzione anche in attacco, oltre alla certa assenza di Kvara, in dubbio anche Politano non al meglio, in tal caso potremmo vedere l’inedito Tridente Ngonge Osimhen-Lindstrom