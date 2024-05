Archiviata l’andata del Primo turno dei Playoff Nazionali, da notare il fattore gara caduto in 4 delle 5 sfide in programma. Curcio entra e la decide nel recupero per una Casertana che batte 0-1 la Juve Next Gen. Lanini salva il Benevento con la Triestina 1-1 e rimanda tutto alla sfida del Vigorito, cade allo Iacovone il Taranto di Eziolino Capuano contro il Vicenza 0-1. Il Catania passa nel con l’Atalanta U23, cade in casa anche il Perugia sconfitto 0-2 dalla Carrarese

PLAYOFF, ANDATA DEL 1° TURNO NAZIONALE (RITORNO 18/5)

* TARANTO-VICENZA 0-1

11’Ferrari

* ATALANTA U23-CATANIA 0-1

84′ Bouah

* JUVENTUS NEXT GEN-CASERTANA 0-1

93′ Curcio

* PERUGIA-CARRARESE 0-2

3′ Zanon, 50′ Gennaro

* TRIESTINA-BENEVENTO 1-1

25′ Redan (T),