Intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News, l’ex portiere di Napoli e Fiorentina Pino Taglialatela ha risposto alle domande sul periodo del Napoli con la sfida proprio per i viola che equivale ad un autentico spareggio per la Conference.

La Fiorentina giocherà la qualificazione in Europa già dal campionato

“Penso che la a Fiorentina giocherà la gara in modo serio e professionale non pensando alla finale con l’Olympiacos, anche perché vuole allungare sul Napoli per prendere il posto in Europa indipendentemente dalla finale, il Napoli ha obbligo di vincere almeno questa gara per dare un piccolo senso a questa annata disastrosa”

È Conte l’uomo giusto per ripartire ?

Taglialatela commenta anche un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. “Io penso che l’allenatore sia importante ma non penso possa poi cambiare tanto, spesso conta l’ambiente e le motivazione nelle quale lavori. Conte può fare la differenza perché se si muove conte , si muove anche tutta la sua struttura composta da molti collaboratori di alto livello e vai sul sicuro e in 1-2 anni puoi giocarti di nuovo lo scudetto

Italiano può essere da Napoli ?

“Penso che Napoli sia una piazza molto calda e lui ha fatto molto bene a Firenze ma per venire a Napoli deve fare le sue giuste riflessioni perché può rivelarsi anche un rischio”

“Tempo fa consigliai Vicario, per Caprile dipende dal progetto del Napoli”

Sul ruolo del possibile futuro portiere del Napoli ne caso in cui gli azzurri dovessero finire la loro storia con Meret, Taglialatela ha avuto le idee molto chiare a riguardo.

“Come portiere del Napoli ci vuole grande forza ed esperienza quindi ci vuole un profilo importante, anni fa consigliai Vicario quando era all’Empoli e il Napoli si è fatto scappare una grossa opportunità e infatti il ragazzo è finito al Tottenham in premier

Per Caprile dipende dal futuro del Napoli, il ragazo ha bisogno di fare esperienza ad alti livelli e se il Napoli vuole subito puntare al vertice va dato altro tempo al ragazzo di poter maturare “