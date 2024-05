Il Napoli scenderà stasera in campo alle 20;45 contro la Fiorentina per l’anticipo del 37° e penultimo turno di Serie A. Gli azzurri orfani di Osimhen inseguono l’ultimo spiraglio per la Conference, Raspadori al momento favorito su Simeone, Belotti guida l’attacco dei viola

Raspadori favorito su Simeone le scelte di Calzona

Pochi dovrebbero essere i dubbi sulla formazione che dovrebere scendere in campo Dunque Meret in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo ci sarà ancora una volta Cajuste con Lobotka e Anguissa. In avanti, Raspadori più di Simeone, quindi Kvara e Politano a completare il tridente.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.