NAPOLI. Ancora violenza tra minori a Napoli. Due distinti episodi si sono registrati nella notte che vedono coinvolti giovanissimi.

Napoli, violenza tra minori

Un 14enne, che era in compagnia di alcuni suoi coetani in via Enrico De Marinis nel quartiere Porto, è stato aggredito da alcuni sconosciuti, a calci e a pugni, per uno sguardo di troppo.

Il 118 intervenuto sul posto ha medicato il 14enne diagnosticando un “trauma cranico non commotivo con ferito lacero contusa alla zona frontale. Indagini in corso per ricostruire la vicenda con i Carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso l’intera scena.

L’altro episodio è avvenuto a mezzanotte. Due minori sono stati aggrediti ai Quartieri Spagnoli. Anche in questo caso l’aggressione sarebbe avvenuta per uno sguardo di troppo. Le vittime – si tratta di due 17enni – erano ai Quartieri spagnoli insieme ad altri amici quando sono stati picchiati e feriti com armi bianche da un gruppo di coetanei. Sul caso indagano i carabinieri. Entrambe le vittime guariranno in dieci giorni.