Napoli. Una studentessa di 20 anni avrebbe spruzzato per “scherzo” spray al peperoncino nei corridoi dell’istituto, provocando irritazione e difficoltà respiratorie tra alcuni presenti e costringendo alla sospensione momentanea delle attività. È accaduto ieri pomeriggio nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II, in via Porta di Massa.

Napoli, spray al peperoncino per “scherzo” alla Federico II: denunciata studentessa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, allertati dal personale universitario. La giovane è stata identificata e denunciata. Fortunatamente nessuno degli studenti e dei docenti coinvolti ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.