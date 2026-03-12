Afragola. Abusi sessuali e sigarette spente addosso: così il branco violentava il giovane disabile

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. La banda, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe composta da un 33enne, un 21enne e un 19enne. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di oggi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura.

Le indagini dei Carabinieri

L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Arma anche attraverso attività tecniche, ha consentito di ricostruire un quadro di violenze e persecuzioni che si sarebbe protratto per mesi. Secondo gli investigatori, i tre indagati avrebbero agito in concorso tra loro, approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima. Il giovane sarebbe stato costretto a subire atti sessuali, in un clima di intimidazioni, minacce e sopraffazioni.

Sevizie e umiliazioni

Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere episodi di estrema crudeltà. La vittima, per mesi, sarebbe stata sottoposta a aggressioni fisiche, violenze verbali, insulti e comportamenti denigratori. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori ci sarebbero anche atti di umiliazione e sevizie, come una sigaretta spenta sul collo, l’obbligo di ingerire Coca Cola con peperoncino e cipolla cruda fino ad arrivare a violenze con oggetti, utilizzati per abusi sessuali ai danni del giovane. Un quadro definito dagli inquirenti particolarmente grave, aggravato dalla condizione di vulnerabilità della vittima.

Il legame con uno degli indagati

Dalle indagini è emerso inoltre che il giovane conosceva uno dei componenti della banda. In passato, infatti, i due avrebbero lavorato insieme nello stesso negozio, circostanza che avrebbe favorito il contatto tra la vittima e il gruppo. Alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini, il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre indagati.