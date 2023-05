Napoli, sparatoria in piazza tra la gente per uccidere il rivale: arrestato 27enne

È stato arrestato poco il presunto killer che nella notte del 4 settembre sparò all’impazzata tra la folla nella centralissima piazza Trieste e Trento, a Napoli. Si tratta di Matteo Cammarota, 27 anni di Napoli. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo.

Napoli, sparò all’impazzata in piazza tra la gente: arrestato 27enne

Il 27enne, pistola in pugno, era riuscito a raggiungere la vittima nella centralissima piazza sparandogli contro due colpi d’arma da fuoco, provocandole la frattura del perone sinistro con una prognosi di giorni 30, salvo poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Il motivo dell’aggressione è da individuarsi in una pregressa lite tra alcuni giovanissimi parenti dell’indagato ed il fidanzato della figlia della persona offesa, all’esito del quale quest’ultima avrebbe richiesto un incontro chiarificatore che si è concluso con l’aggressione armata, avvenuta in una zona nevralgica della città frequentata in quel frangente da numerose persone.