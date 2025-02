Una tranquilla serata si è trasformata in paura e caos in un bar situato in via Riviera di Chiaia 63 a Napoli, quando un colpo d’arma da fuoco ha interrotto la quiete del locale.

Napoli, spari nella notte a Chiaia: 24enne gambizzato all’esterno di un bar

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, venerdì 21 febbraio e ha coinvolto un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, colpito al polpaccio destro mentre si trovava in compagnia di altre persone. Gli aggressori, al momento ignoti, sarebbero fuggiti rapidamente a bordo di uno scooter. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di garantire la sicurezza dell’area e di avviare le necessarie indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Le indagini

Il giovane è stato accompagnato all’ospedale San Paolo, dove è stato medicato per una ferita al polpaccio destro; è stato escluso il pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio, quella secondo cui l’obiettivo fosse proprio il 24enne, per motivi che restano da accertare. Sul luogo i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo. Acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica.