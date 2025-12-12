Napoli, spari nella notte a pochi passi da Piazza del Plebiscito: ritrovato un bossolo

Spari nella notte tra piazza Carolina e via Chiaia, vicino piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. L’allarme è scattato intorno alle due, quando diversi residenti, svegliati da forti rumori, hanno contattato le forze dell’ordine segnalando colpi d’arma da fuoco in strada. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della Polizia di Stato insieme alla polizia scientifica, che ha rinvenuto almeno un bossolo sull’asfalto.

Notte di tensione nel centro di Napoli

L’episodio si inserisce in una scia di violenza che negli ultimi giorni ha interessato diverse zone della città. Solo poche ore prima, infatti, si erano registrati l’esplosione di un ordigno davanti a una pizzeria a San Pietro a Patierno e quattro colpi di pistola esplosi in vico Limoncello, nel cuore dei Decumani. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del raid, ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Riflettori puntati sulle paranze di giovanissimi aspiranti ras, protagoniste da mesi di stese e azioni intimidatorie. In particolare, sotto la lente finiscono gruppi attivi nei Quartieri Spagnoli, nel rione Sanità e nel Pallonetto di Santa Lucia, territori già interessati in passato da episodi simili.

La denuncia dei residenti e l’intervento di Borrelli

A riportare l’attenzione sull’accaduto è stato anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato come «da tempo i residenti segnalino incursioni di gruppi criminali di giovanissimi nella zona di piazza Carolina». I sopralluoghi della scientifica sono proseguiti anche nelle ore successive, mentre le indagini restano in pieno svolgimento.