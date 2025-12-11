Napoli. Spari nella notte: 4 colpi esplosi nell’androne di un palazzo

Torna la tensione nel cuore di Napoli. Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e la PMZ Centro sono intervenuti in vico Limongiello, nel centro storico, dopo la segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, almeno quattro proiettili sarebbero stati esplosi nell’androne di un edificio al civico 5.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il raid armato ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i residenti, già provati da numerosi episodi di violenza che negli ultimi mesi hanno interessato la città.

Rilievi e indagini per ricostruire la dinamica

I militari hanno eseguito i primi accertamenti sul posto, recuperando i bossoli e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza utili a individuare i responsabili. Restano da chiarire motivo, dinamica e matrice dell’azione armata: al momento, non si esclude alcuna pista.