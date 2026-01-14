Napoli, spari fuori al locale e armi: chiuso per 30 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’intrattenimento danzante di un locale situato nella zona di Bagnoli.

Il provvedimento arriva dopo una serie di episodi che, secondo gli accertamenti della Polizia di Stato, avrebbero evidenziato un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Chiuso locale a Bagnoli

In particolare, nella notte dello scorso 6 gennaio, un giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolocon ferite riportate in seguito a colpi d’arma da fuoco, dopo un’aggressione da parte di ignoti. Le verifiche effettuate dagli agenti del Commissariato Bagnoli hanno fatto emergere che l’episodio sarebbe avvenuto nell’area immediatamente adiacente al locale.

Non si tratta però dell’unico episodio. Già lo scorso 8 dicembre, gli agenti avevano sorpreso un uomo in possesso di un coltello a scatto di 15 centimetri e di due involucri di sostanza stupefacente. Ancora, il 2 novembre un altro soggetto era stato trovato con una pistola con matricola abrasa, otto cartucce e diversi precedenti segnalati anche in relazione a ulteriori episodi criminosi.

Nel corso del tempo sarebbero state inoltre registrate numerose segnalazioni di furti aggravati, avvenuti durante lo svolgimento di eventi danzanti o musicali.

Un quadro che non sarebbe nuovo: già nel 2020, infatti, il Questore aveva disposto una precedente sospensione dell’attività, in quel caso per 5 giorni, dopo gravi episodi di criminalità verificatisi all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio.