Spari nella movida di Chiaia. Due giovani napoletani, di 21 e 22 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati nella notte dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma da fuoco in luogo pubblico.

Napoli, spari a Chiaia: titolare locale interviene per sedare rissa. In due sparano contro di lui

L’episodio si è verificato in vicoletto Belledonne a Chiaia, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti a seguito della segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi nei pressi di un locale commerciale.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che uno dei due indagati aveva esploso un colpo di pistola in direzione del titolare dell’esercizio. Secondo quanto ricostruito, poco prima il commerciante si era adoperato per sedare una lite nata per futili motivi tra alcuni giovani all’interno del locale. Sarebbe stato proprio questo intervento a scatenare la reazione armata.

Rintracciati nella zona del Pallonetto

Subito dopo aver sparato, i due si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, dirigendosi verso via Cavallerizza. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di alcune persone che avevano assistito ai fatti. Grazie agli elementi raccolti, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili, rintracciandoli poco dopo all’interno di un appartamento nella zona del Pallonetto.