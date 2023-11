Si chiama Mario Amaro il 36enne ferito a colpi d’arma da fuoco ieri a San Giovanni a Teduccio. Gli aggressori hanno sparato in via delle Repubbliche Marinare. La vittima è un pusher già noto alle forze dell’ordine, coinvolto nel 2019 nella maxi-inchiesta contro il sistema di droga del Parco Verde di Caivano.

Agguato a Napoli, 36enne ferito a colpi di pistola

Come anticipa Fanpage.it, Amaro (residente a Castel Volturno) era in sella al suo scooter nei pressi dell’ingresso dell’autostrada quando due malviventi armati gli avrebbero intimato di fermarsi. Lui avrebbe accelerato per scappare e la coppia di criminali avrebbe fatto fuoco ferendo il 36enne al gluteo. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o di un agguato in stile camorristico.

Mario Amaro è ricoverato presso l’ospedale del Mare. A raccogliere le sue dichiarazioni una pattuglia della Polizia di Stato. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica e il movente nel quale inquadrare l’episodio criminoso. L’area indicata non sarebbe coperta da telecamere di sorveglianza pubblica che potrebbero rivelarsi utili.