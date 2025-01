Sospetto caso di infezione da Anisakis al ristorante Golden Fish di via Epomeo, a Soccavo. Ieri i carabinieri del NAS e gli ispettori dell’ASL Napoli 1 Centro hanno effettuato un’ispezione presso il locale, dopo che è emersa la possibile presenza del parassita, che può trovarsi nel pesce non correttamente trattato.

Napoli, sospetta infezione da Anisakis al ristorante di pesce

Il ristorante ha diramato una nota di allerta per i clienti che hanno consumato salmone marinato nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio, invitandoli a contattare il medico di base, la guardia medica o il pronto soccorso in caso di sintomi sospetti. Per emergenze, l’asl Napoli 1 ha messo a disposizione i numeri 3386140714 (nei giorni festivi e dopo le ore 20) e 0812547318-0812547489-0812549004 per gli altri orari.

L’azienda sanitaria locale proseguirà le indagini epidemiologiche per chiarire l’origine del problema e verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie. L’Anisakis può causare sintomi come nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, febbre lieve, o la presenza di sangue o muco nelle feci. Sebbene l’infezione non sia letale, può provocare diversi disturbi.