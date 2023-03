Con il passaggio del turno da parte del Napoli sono tre le squadre italiane qualificate ai quarti di finale di Champions League, dopo che il traguardo era già stato raggiunto da Milan e Inter. Un risultato storico che non veniva raggiunto dal 2006.

Napoli, sorteggio Champions League: a che ora e dove vederlo in tv

Nella giornata di oggi avranno luogo le estrazioni che appaieranno le squadre rimaste in gara, determinando anche eventuali derby. La procedura ha una durata di pochi minuti e si può seguire pubblicamente in diretta su diversi canali o in tv. I sorteggi sono fissati alle ore 12.

La procedura è semplice e relativamente rapida. Otto palline vengono mescolate all’interno di un contenitore, ed estratte nell’ordine in cui si scontreranno: prima contro seconda, terza contro quarta e via dicendo. Le squadre dispari giocheranno l’andata in casa; quelle pari giocheranno in casa il ritorno.

Contestualmente all’estrazione per i quarti di finale, avverrà anche quella per le semifinali di Champions League: in questo caso ovviamente le palline non avranno nome, ma solamente le diciture “vincente quarto di finale x”, numerate da 1 a 4.

Dove vedere i sorteggi di Champions League

I sorteggi potranno essere visti in televisione sul Canale 20 del digitale terrestre. L’evento sarà trasmesso in diretta e in chiaro. È possibile vedere l’estrazione anche su Sky, Amazon Prime o sul sito ufficiale Uefa.