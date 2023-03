Sono in tutto 8 le persone tratte in arresto nel post partita di ieri sera, mercoledì 15 marzo. Centinaia gli agenti di Polizia scesi in campo per la gestione della sicurezza della città e per l’ordine pubblico.

Scontri tra tifoserie a Napoli, chi sono gli 8 arrestati

I poliziotti del commissariato Giugliano-Villaricca, intorno alle ore 23.20 hanno tratto in arresto un 46enne di Aversa con precedenti di polizia, riconducibile al gruppo Lions della curva A, per aver lanciato, in via Chiatamone angolo via Dumas, un fumogeno e pietre contro la polizia, ribaltando e danneggiando bidoni della spazzatura.

Il personale della Digos e gli agenti del Commissariato Secondigliano, in via Chiatamone angolo via Santa Lucia, hanno arrestato un 27enne tedesco poiché, con il volto travisato ed armato di un’asta in legno, in compagnia di altre persone in corso di identificazione, si è reso responsabile di un fitto lancio di oggetti contro la polizia.

Questa mattina in manette tre napoletani e due tedeschi

Infine, le attività investigative svolte dalla Digos, con il supporto delle immagini registrate dagli operatori del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica relative ai disordini di piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore, hanno già condotto, stamattina, all’arresto in flagranza differita di tre tifosi napoletani, di cui un 47enne napoletano riconducibile ad un sodalizio della curva B, un 51enne di Casoria ed un 38enne napoletano appartenenti a sodalizi della curva A, e di due tifosi dell’Eintracht di 35 e 28 anni.

È in corso la completa identificazione di tutti i tifosi tedeschi giunti a Napoli, la cui posizione verrà vagliata per aver organizzato una manifestazione non preavvisata nonché per ogni altro reato che, in base alle indagini, sarà ritenuto loro ascrivibile. Nei confronti degli otto arrestati sono già stati emessi altrettanti Daspo, per periodi dai 5 agli 8 anni.