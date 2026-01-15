Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Napoli per la tutela della legalità e della sicurezza urbana nelle zone a ridosso dello scalo ferroviario. Nel corso di un’operazione di controllo mirata in via Milano, nei pressi della Stazione Centrale, il personale della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali ha tratto in arresto un individuo dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.).

Napoli, sorpreso con 20 kg di “bionde” illegali: prova a scappare e si rifugia in un edificio, arrestato

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre trasportava un ingente quantitativo di sigarette, per un peso complessivo superiore ai 20 chilogrammi. Alla vista delle divise, il soggetto ha tentato una fuga repentina nel tentativo di trovare rifugio all’interno di uno stabile della stessa via, dove è risultato alloggiare. La prontezza degli operatori ha permesso di rintracciare e bloccare l’uomo all’interno dell’edificio prima che potesse far perdere le proprie tracce. Il materiale illecito è stato posto sotto sequestro, mentre il fermato è stato condotto presso gli uffici competenti e successivamente trasferito nelle camere di sicurezza della Questura Centrale.