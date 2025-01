Polizia in azione in San Pietro a Patierno, a Napoli. Nello scorso pomeriggio, gli agenti tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Ciro Franco, un 18enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

Napoli, sorpreso a “trafficare” con un calzino nascosto nel muro: arrestato 18enne

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via della Bussola un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da un calzino ben nascosto all’interno dell’intercapedine di un muro, l’ha consegnata, in cambio di denaro, ad una persona a bordo di un’auto. La stessa si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere la consegna, hanno raggiunto e bloccato il giovane, identificato come Ciro Franco, trovandolo in possesso di 30 euro, chiaro provento dell’attività di spaccio. All’interno del calzino, invece, gli agenti hanno rinvenuto 8 involucri di marijuana del peso di 15 grammi circa e 14 stecche di hashish del peso di circa 22 grammi.