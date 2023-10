Svolta nelle indagini sulle due sorelle sfregiate con l’acido nel maggio 2022 nel quartiere Sanità a Napoli. La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato e messo ai domiciliari (con braccialetto elettronico) un 63enne e una sua figlia di 46 anni gravemente indiziati di atti persecutori nei confronti di due loro nipoti, che all’epoca dei fatti avevano 17 e 23 anni.

Napoli, sorelle sfregiate con l’acido: arrestate nonno e zia

Alla base dell’orribile gesto ci sarebbero questioni legate a contrasti familiari. La 46enne venne arrestata dai poliziotti qualche mese dopo i fatti con l’accusa di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, reato che venne contestato in concorso. Secondo quanto si è appreso l’arresto si è reso necessario in quanto le condotte persecutorie nei confronti delle due nipoti nel frattempo, malgrado gli arresti, si erano intensificate, in particolare sui social.

Minacce su TikTok

Tra gli episodi contestati – che vanno dall’aprile 2022 allo scorso luglio – oltre ai video offensivi pubblicati su TikTok, gli inquirenti hanno documentato anche il licenziamento di una delle due vittime dopo le minacce del nonno al datore di lavoro e aggressioni in strada, prevalentemente verbali.