Sono state dimesse dal pronto soccorso del Cardarelli le due ragazze, di 24 e 17 anni, sfregiate con l’acido sul corso Amedeo di Savoia da alcuni giovani.

Napoli, sorelle sfregiate con l’acido: dimesse dal Cardarelli

Entrambe le sorelle dovranno poi fare ritorno al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli per le visite di controllo. Le loro condizioni non sono gravi: il liquido corrosivo non ha infatti raggiunto gli occhi, ma nei prossimi giorni dovranno essere sottoposte ad ulteriori medicazioni. La maggiorenne ha riportato ustioni alla guancia e al braccio destro, la minore al naso e alla guancia destra.

Le indagini

Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, insieme al commissariato San Carlo Arena. Le due sono state ascoltate ieri dagli investigatori per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi avanzate, la più accreditata dagli inquirenti è quella della ritorsione dopo un litigio tra ragazzi. Anche se non è escluso che le vittime siano state scelte a caso.

E’ caccia agli aggressori

Quel che è certo è che le sorelle sono state raggiunte intorno all’1 di notte da alcuni giovani che viaggiavano in sella a tre scooter. Le due hanno riferito ai poliziotti di non avere riconosciuto nessuno di loro, tuttavia i ciclomotori sarebbero stati guidati da tre ragazzi. Mentre come passeggere ci sarebbero state altrettante ragazze: una di queste avrebbe lanciato l’acido verso di loro.

Soccorse dal 118, sono state portate nella notte al Cardarelli, al reparto Grandi Ustionati, dove poi sono state dimesse. Sono dunque almeno tre le persone ricercate dagli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate all’esterno dei negozi per ricostruire l’accaduto e individuare gli autori o le autrici del vile gesto.