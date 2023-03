Vertice a Napoli tra i sindaci dell’area Nord di Napoli e il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, insieme all’Assessore Oscar Pisani per rilanciare il progetto del “Tram Veloce per l’Area Nord di Napoli”, la cosiddetta linea ferrata che congiungerebbe i Comuni di Calvizzano, Mugnano, Qualiano, Giugliano e Villaricca, da un lato con la circumflegrea di Licola e dall’altro con la Linea 1 della Metrò di Chiaiano.

Napoli, sindaco di Calvizzano incontra Ferrante: sul tavolo tram veloce area nord e via della Resistenza

“L’obiettivo dell’incontro è stato anche quello di presentare al sottosegretario le criticità che riguardano “Via della Resistenza”, tratto di strada che collega Marano, Calvizzano, Qualiano e Villaricca, il quale necessiterebbe di una riqualificazione strutturale tale da consentire un miglioramento sostanziale delle condizioni attuali e al termine del colloquio con il sottosegretario ci siamo impegnati a presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, da trasmettere al Ministero, per valutare la possibile ammissione a finanziamento dell’opera”, fa sapere il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

“Ringrazio il sottosegretario Ferrante per la disponibilità e per l’attenzione che ha dimostrato in questo primo incontro interlocutorio – ha aggiunto il primo cittadino di Calvizzano – in cui sono state esposte le difficoltà che finora hanno impedito l’avvio dell’iter propedeutico alla realizzazione del Tram Veloce per l’Area Nord di Napoli e la necessità di migliorare un collegamento strategico che congiunge diversi comuni quale Via della Resistenza. Il percorso è certamente complesso ma ci impegneremo tutti affinché si trovi una soluzione per realizzare queste due opere che hanno una valenza strategica per un territorio di vaste dimensioni. Seguiranno nei prossimi mesi ulteriori interlocuzioni per aggiornarsi sullo stato di avanzamento procedure”.

(comunicato stampa)