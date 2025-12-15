Colpo nel primo pomeriggio a Napoli, dove i rapinatori hanno preso di mira una banca nel quartiere Soccavo. L’episodio si è verificato poco dopo le 13.30 all’interno della filiale del Monte dei Paschi di Siena situata in via dell’Epomeo, una delle arterie più frequentate della zona commerciale flegrea.

Napoli, si travestono da anziani per rapinare banca: colpo da 70mila euro

Ad agire sarebbero stati due uomini che, per non destare sospetti, si sono presentati allo sportello travestiti da persone anziane, muovendosi con l’ausilio di stampelle e simulando il comportamento di normali clienti. Una volta dentro, però, la messinscena è svanita rapidamente: i rapinatori – come anticipa Il Mattino – hanno estratto un’arma e hanno costretto il personale a consegnare il denaro custodito in cassa.

L’azione è durata pochissimi minuti. Dopo essersi impossessati di circa 70 mila euro, i malviventi sono usciti dalla banca e si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Secondo le prime ricostruzioni, ad attenderli all’esterno ci sarebbero stati uno o più complici pronti a garantire la fuga.

Le indagini

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli insieme ai poliziotti del commissariato San Paolo. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di dipendenti e clienti presenti al momento del raid e hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio per risalire all’identità dei responsabili. Gli inquirenti ritengono che la rapina sia stata pianificata con grande attenzione e che gli autori siano persone esperte in questo tipo di colpi. Fortunatamente, nonostante la tensione e lo spavento, nessuno ha riportato ferite o conseguenze fisiche.

Foto: archivio