Napoli, si addormenta sul materassino: si ritrova a largo di Ischia

Si addormenta su un materassino gonfiabile e si risveglia a largo di Ischia, in balia delle correnti. E’ successo in Campania, in provincia di Napoli. A salvarlo la Guardi Costiera allertata dal personale di un traghetto di passaggio.

Come riporta l’Ansa, protagonista della disavventura balneare è stato un giovane del territorio. Il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua per poi sdraiarsi su un gonfiabile per prendere il sole. Si sarebbe però rilassato troppo, al punto da addormentarsi e perdere cognizione dello spazio.

Nel frattempo le correnti hanno fatto il resto: il bagnante si è trovato a largo dell’isola di Ischia, sballottato dalle onde. Ad accorgersi del naufrago il personale di un traghetto in navigazione che ha notato il ragazzo navigare alla deriva. Da lì è scattato l’allarme via radio alla Capitaneria di porto isolana: in pochi minuti è partita una motovedetta che è riuscita a rintracciare in breve il giovane.

Gli uomini del comandante Cipresso lo hanno raggiunto ed imbarcato a bordo, mettendolo in sicurezza, e poi conducendolo a terra nel porto di Ischia. Ancora da capire dove e quando abbia perso il contatto con la costa. Una disavventura che però è finita nel migliore dei modi ma che poteva costargli la vita.

Il precedente

Ben più grave quanto accaduto nell’estata del 2019 a un bagnante che, addormentatosi in Calabria sul materassino, si ritrovò a largo della Sicilia dopo aver attraversato lo stretto di Messina. Fu recuperato dopo ben 9 ore. In quella circostanza il protagonista fu un 27enne di Reggio Calabria.