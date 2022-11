Napoli, serpenti in giro tra le aule e i corridoi della scuola superiore

Serpenti che strisciano liberamente all’interno di corridoi e aule dell’istituto scolastico Giordani-Striano di via Caravaggio a Napoli.

É quanto documentato in un video girato da un cellulare, probabilmente di un genitore di uno studente. Le immagini poi sono state segnalate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, allarme serpenti in una scuola superiore

Il filmato ha destato molto scalpore. Il consigliere regionale ha postato tutto sui suoi canali social e il video in poco tempo è diventato virale.

“Consigliere, volevo comunicarle un problema che stiamo riscontrando presso l’istituto scolastico Giordani-Striano di via Caravaggio, scrivono i genitori sul profilo di Borrelli. Siamo molto preoccupati in quanto la scuola è piena di serpenti che circolano liberamente per i corridoi e le aule. Abbiamo paura per i nostri figli”.