Sequestrati gli ultimi 2 chioschi sul Lungomare di Napoli. Dal 13 giugno scorso sono 19 i gazebi abusivi chiusi a Mergellina.

Napoli, sequestrati gli ultimi due chioschi abusivi

Nella mattinata di ieri, mercoledì 3 luglio, gli agenti della Polizia Municipale hanno apposto i sigilli agli ultimi due chioschetti. Non solo si tratta di strutture che occupano abusivamente il suolo pubblico ma nessuna di queste aveva autorizzazioni come quella paesaggistica, prevista del decreto legislativo 42 del 2004, che è necessaria per un’area vincolata come il Lungomare di Napoli ed è richiesta dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Ma anche i permessi a costruire.

Con i due sequestri di ieri, si conclude l’operazione avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli, dopo l’omicidio del giovane Francesco Pio Maimone, il 18enne aspirante pizzaiolo ucciso nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023.

Fonte foto: Fanpage.it