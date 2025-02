Tenta la fuga perché senza patente e investe un poliziotto. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne napoletano con precedenti di polizia per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per guida senza patente.

Napoli, senza patente scappa alla vista della Polizia e investe un agente: arrestato 21enne

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra. Durante il pattugliamento in via Mastellone, i poliziotti hanno notato uno scooter con un giovane a bordo che, alla vista della pattuglia, ha accelerato per sfuggire al controllo, ignorando l’alt imposto dagli agenti.

Nel tentativo di fuga, il 21enne ha investito uno degli agenti, facendolo cadere a terra, per poi abbandonare il mezzo e proseguire la fuga a piedi in direzione di piazza Crocelle. Gli agenti, dopo un inseguimento e una colluttazione, sono riusciti a bloccarlo.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di tre bustine di marijuana, motivo per cui è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. L’arrestato è stato condotto negli uffici di polizia in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.