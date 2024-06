Scappano alla vista degli agenti e poi impattano contro la Volante ferendo i poliziotti. A finire in manette un 18enne e un 43enne, quest’ultimo con precedenti di polizia. Dovranno rispondere di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Napoli, senza patente e assicurazione scappano dalla Polizia: distruggono volante e feriscono agenti

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantino Grimaldi, hanno notato due uomini a bordo di un’auto. Il guidatore ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale impattando anche contro l’auto di servizio fino a quando in via Marghieri i poliziotti, non senza difficoltà, lo hanno raggiunto e bloccato insieme al passeggero.

Entrambi, tutti e due di Napoli, sono stati arrestati. Gli agenti hanno altresì contestate violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida senza patente.