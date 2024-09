All’alba di questa mattina, in via Provinciale San Gennaro, strada panoramica tra Agnano e Pozzuoli, un grave episodio di violenza ha visto coinvolto un autista di autobus della linea Napoli-Monte di Procida. L’uomo, intervenuto per difendere due ragazze seguite da un automobilista molesto, è stato aggredito con un crick.

L’inseguimento in strada e l’intervento dell’autista

Erano le 4:45 del mattino quando l’autista, percorrendo la tratta che conosce bene, ha notato due ragazze camminare lungo la strada. Un’auto, con alla guida un uomo, si avvicinava insistentemente a loro, tentando di farle salire a bordo. Le ragazze, visibilmente spaventate, rifiutavano, ma l’automobilista continuava a insistere. L’autista ha così deciso di fermare l’autobus e invitare le ragazze a salire a bordo, chiudendo rapidamente le porte in faccia all’uomo che protestava e lanciava insulti.

Infuriato, il 56enne ha approfittato di un semaforo rosso per avvicinarsi di nuovo all’autobus. Con un gesto improvviso, ha preso un crick e lo ha scagliato contro l’autista dal finestrino aperto, colpendolo in pieno volto. Ferito e stordito, la vittima è riuscita a ripartire e a raggiungere il deposito, dove ha chiamato i Carabinieri.

Arrestatato 56enne napoletano

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati rapidamente sul posto. L’autista è stato trasportato in ospedale, dove è stato curato per le ferite riportate e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le due ragazze hanno fornito la loro testimonianza, confermando il racconto dell’autista.

L’uomo responsabile dell’aggressione è stato identificato come un 56enne napoletano. È stato denunciato per lesioni aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio. Dovrà ora rispondere del suo gesto in sede legale.