Napoli, seconda stesa ai Quartieri Spagnoli nel giro di 24 ore. Nessun ferito

Ai Quartieri Spagnoli , nel centro di Napoli, questa notte si è registrata una seconda stesa. Secondo le fonti, l’accaduto è molto simile se non identico a quello avvenuto nella notte scorsa, a 400 metri di distanza. In entrambi i casi non si sono registrati danni agli edifici né feriti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Gli stessi che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti sulle telecamere di sorveglianza. Gli investigatori credono si tratti di due episodi collegati, forse un “botta e risposta”.

Napoli, secondo stesa ai Quartieri Spagnoli nel giro di 24 ore. Nessun ferito

L’intervento dei militari dell’Arma è partito intorno all’1 del mattino di oggi, giovedì 25 giugno. Sul posto sono stati presenti una pattuglia della Compagnia Centro e quelle del Nucleo Radiomobile di Napoli. Come nella scorsa notte, i carabinieri non hanno riscontrato conseguenze. Da qui l’ipotesi di una seconda stesa, cioè di colpi esplosi verso l’alto con fine intimidatorio. Durante l’intervento dell’Arma sono stati ritrovati 6 bossoli calibro 7.65 in via Laura Mancini Olivia.

Un caso analogo è avvenuto alle 3 del mattino di mercoledì 24 giugno. In quel caso i bossoli rinvenuti erano 4, calibro 9, trovati in via San Carlo alle Mortelle. In entrambi i casi sarebbe sfrecciato qualcuno sparando all’aria. Le due strade distano circa 400 metri, il che fa pensare che i due episodi siano collegati. Si potrebbe trattare di avvertimenti tra gruppi di camorra o piccoli affronti tra bande malavitose, estranee alla criminalità organizzata.