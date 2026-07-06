Lite in un bar ai Quartieri Spagnoli, turista ferito dopo una discussione per i tavoli

Momenti di tensione nella zona dei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in via Concezione a Montecalvario a seguito di una lite scoppiata all’interno di un bar.

La lite per l’occupazione dei tavoli

Secondo i primi accertamenti, ancora in corso di definizione, la discussione sarebbe nata tra i gestori del locale e alcuni turisti per questioni legate all’occupazione dei tavoli. Dalle parole si sarebbe poi passati ai fatti, rendendo necessario l’intervento dei militari dell’Arma. Ad avere la peggio è stato un turista tunisino di 54 anni, trasportato all’ospedale Cto per le cure del caso. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Indagini in corso, le parti invitate a presentare querela

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al momento, tutti i protagonisti della vicenda sono stati invitati a presentare querela, passaggio necessario per l’eventuale prosecuzione dell’azione giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’episodio avvenuto nel cuore del centro storico di Napoli.