Notte di paura a Napoli, spari nei Quartieri Spagnoli: quattro bossoli trovati in strada

Il rumore degli spari ha interrotto la tranquillità della serata nei Quartieri Spagnoli, dove diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in via San Carlo alle Mortelle. L’allarme lanciato dai residenti ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, alcuni soggetti non ancora identificati, probabilmente in sella a uno scooter, avrebbero esploso diversi colpi in aria prima di allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Rinvenuti quattro bossoli calibro 9

Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere elementi utili alle indagini. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quattro bossoli calibro 9, repertati per i successivi accertamenti balistici.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori della sparatoria. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi decisivi per identificare i responsabili.