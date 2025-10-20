Cresce la preoccupazione tra i genitori delle scuole di Fuorigrotta, dove decine di mamme hanno denunciato gravi problemi igienico-sanitari e cibo di scarsa qualità nelle mense scolastiche. Le segnalazioni, provenienti dagli istituti Minniti e Kennedy, sono state indirizzate al deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che ha chiesto verifiche immediate da parte delle autorità competenti.

Napoli. Scuole nel degrado, mamme denunciano cibo scadente e scarsa igiene. Borrelli chiede ispezioni di ASL e NAS

Le famiglie raccontano una situazione ormai insostenibile: bagni scolastici sporchi e maleodoranti, persino la presenza di blatte, e pasti serviti in condizioni discutibili. «Siamo disperate – scrivono le mamme – pomodori così vecchi da risultare germogliati, fagiolini non puliti, zucchine amare e pizza cruda. Persino il personale della ditta avrebbe invitato i bambini a verificare con le mani se il cibo fosse commestibile».

A preoccupare è anche la gestione del servizio mensa, affidato a una ditta con sede a Melito, già finita al centro di altre segnalazioni in diversi istituti della città. «È necessaria una verifica immediata – ha dichiarato Borrelli insieme a Rosario Pugliese, membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde –. Le fotografie ricevute mostrano una situazione che non può essere ignorata. Chiederemo un’ispezione urgente di ASL e NAS sulla qualità dei pasti e sulle condizioni igieniche delle scuole di Fuorigrotta. La sicurezza e la salute dei bambini devono essere una priorità assoluta».

Le famiglie, intanto, chiedono controlli più severi e maggiore trasparenza nella gestione della refezione scolastica, affinché il momento del pasto torni a essere un’esperienza sicura e serena per tutti gli alunni.