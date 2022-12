Droga, armi, munizioni e finte divise della Polizia: è quanto scoperto dagli agenti del commissariato San Giovanni – Barra nella mattinata di ieri, lunedì 26 dicembre, in una stradina a pochi passi di via Marina, a Napoli.

Napoli: scoperto deposito della camorra: all’interno c’erano droga, armi, e divise della Polizia

I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo, stavano percorrendo vico Catari quando hanno notato alcune persone nei pressi di un edificio. La presenza della volante le ha fatte subito disperdere, sono scappate a piedi lungo le strade adiacenti. Gli agenti hanno quindi controllato l’edificio davanti a cui si trovavano. Superato il cancello, lasciato aperto, hanno ispezionato un cumulo di materiali di risulta ed è stato lì, tra sacchi della spazzatura e calcinacci vari, che hanno scoperto le buste contenenti droga, armi e le divise.

Nel dettaglio, sono stati trovati 15 stecche e 8 panetti di hashish (per un peso complessivo di circa 495 grammi), 22 involucri con circa 14 grammi di cocaina, 111 grammi di marijuana; in altre buste c’erano parti di divise della Polizia, una radio portatile, tre pistole semiautomatiche (di cui una con 9 cartucce), 4 pistole a gas prive di tappo rosso, 62 cartucce di diverso calibro (di cui 40 a salve) e 8 bilancini di precisione.

Tutto il materiale è finito sotto sequestro e sono in corso accertamenti per risalire a chi lo avesse nascosto in quello stabile. Di particolare interesse investigativo le divise, che potrebbero essere state utilizzate per commettere delitti spacciandosi per poliziotti.