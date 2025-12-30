Napoli, scoperti 250 chili di botti illegali in un deposito di Poggioreale: scatta il sequestro

Ancora lotta al mercato dei botti illegali. La Polizia Locale di Napoli – Reparto IAES – ha effettuato un importante sequestro in via della Mongolfiera, nel quartiere Poggioreale. All’interno di un box abbandonato, la cui proprietà è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti circa 250 kg di fuochi pirotecnici illegali, privi di certificazione di sicurezza e appartenenti alle categorie F2-F4, caratterizzate da elevato potenziale esplodente.

Il materiale era destinato alla vendita in vista de festeggiamenti di fine anno. L’operazione rientra nel piano straordinario di controlli predisposto per le festività, volto a contrastare la diffusione e lo stoccaggio di artifici pirotecnici non autorizzati. Le indagini proseguono per individuare ulteriori siti di deposito e garantire la sicurezza dei cittadini. Intanto anche la Guardia di Finanza ha messo a segno dei sequestri di fuochi fuorilegge, in particolare in provincia di Benevento.