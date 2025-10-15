Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Stella nel centro di Napoli. In un appartamento di Vico Campagnari, a pochi passi da piazza Mercato e corso Umberto I, i militari hanno individuato una vera e propria centrale operativa per truffe informatiche.

Napoli, scoperta centrale delle truffe online in un vicolo: tre arresti e due denunce

All’interno dell’abitazione, durante un blitz, sono stati sorpresi cinque uomini intenti a gestire attività di phishing. Uno di loro ha tentato di nascondere un computer portatile, poi sequestrato insieme ad altri dispositivi elettronici. Secondo le indagini, il gruppo avrebbe inviato sms e mail fraudolente spacciandosi per operatori dei servizi clienti di diversi istituti bancari. Nei messaggi venivano segnalati presunti tentativi di addebiti non autorizzati, inducendo le vittime a cliccare su link che rimandavano a siti web falsi, ma graficamente identici a quelli ufficiali delle banche.

Una volta inseriti i dati personali e bancari, i truffatori ottenevano accesso diretto ai conti correnti delle vittime, riuscendo così a sottrarre denaro. Il modus operandi era quello tipico delle frodi online note come phishing, e le indagini hanno evidenziato che tra i principali bersagli figuravano persone anziane. Al termine dell’operazione, tre uomini sono stati arrestati e due denunciati a piede libero. Sequestrati un laptop e 5 smartphone. Gli arrestati di 22, 23 e 27 anni sono stati portati in carcere, risponderanno di truffa aggravata.