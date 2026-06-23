Omicidio a Miano, Lorenzo ucciso con un colpo di pistola da uno sconosciuto: aveva 21 anni

Tragedia nella notte nel quartiere Miano, alla periferia nord di Napoli. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione. L’omicidio è avvenuto in via Caprera, all’altezza del civico 14.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da un proiettile al torace sparato da uno sconosciuto per motivi ancora da accertare.

Trasportato al Cardarelli, è morto poco dopo

Dopo essere stato ferito gravemente, il 21enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.

Indagini in corso sulla matrice del delitto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e individuare il responsabile.

Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili a fare luce sull’accaduto. Al momento restano da chiarire sia il movente che la matrice dell’omicidio. Le indagini sono in pieno svolgimento e nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti.