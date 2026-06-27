Uomo raggiunto da sette coltellate e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Betania di Napoli. È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’aggressione avvenuta nella tarda serata di venerdì 26 giugno ad Arpino, frazione di Casoria.

Casoria, 38enne accoltellato all’esterno di un negozio di abbigliamento: è grave

La vittima è un 38enne del quartiere napoletano di Poggioreale, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nei pressi di un negozio di abbigliamento quando è stato assalito da più persone armate di coltello. Dopo averlo colpito ripetutamente, gli aggressori si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi. Il 38enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Casoria, intervenuti sia in ospedale che sul luogo dell’aggressione. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e identificare i responsabili. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono una lite degenerata o un’aggressione mirata. Nelle prossime ore il 38enne potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti, se le sue condizioni di salute lo consentiranno.