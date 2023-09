Aveva preso di mira una coppia di coniugi indiani (residenti in Belgio) nei pressi di Porta Nolana. Scippa il cellulare, fa cadere l’uomo ferendolo al braccio ma non si accorge che a due passi ci sono gli agenti della Municipale. A finire in manette un 26enne di San Giuseppe Vesuviano. Dovrà rispondere di furto con strappo. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio.

Napoli, scippo ai coppia di turisti: dietro di lui ci sono agenti della Municipale

Il malvivente, attirato dalla presenza di due turisti (un marito con la moglie), decide di entrare in azione scippando il telefonino che la vittima teneva tra le mani. L’uomo prova a opporre resistenza, cade a terra e si ferisce al braccio. Il malvivente non sa però che ad assistere alla scena ci sono dei vigili. Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Avvocata stanno infatti percorrendo a piedi la strada adiacente a Porta Nolana. A quel punto scatta l’operazione.

I due agenti intervengono e riescono bloccare lo scippatore e a recuperare il telefonino rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario. Successivamente, dopo aver prestato soccorso ai malcapitati turisti, i caschi bianchi li accompagnano in ufficio per esporre regolare denuncia.

La ripartenza per il Belgio

Il turista ferito ha poi rifiutato il ricovero in ospedale, visto che aveva l’aereo in partenza. Gli agenti della Polizia Locale si sono offerti di accompagnare la coppia in aeroporto, in modo da poter prendere il volo di rientro. Il 26enne del Napoletano, con diversi precedenti penali specifici, è stato posto in arresto ed è attualmente nel carcere di Poggioreale.