Napoli, scippatore aggredisce donna  mentre passeggia il primo dell’anno: arrestato

Aggressione e rapina in pieno giorno al Centro Direzionale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti anche specifici per rapina e lesioni personali.

L’episodio si è verificato in via Taddeo da Sessa, dove gli agenti del Commissariato Vasto–Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una scena di violenza: l’uomo stava aggredendo una donna nel tentativo di strapparle la borsa. Dopo averla colpita, il 59enne è riuscito a impossessarsi dell’accessorio, dandosi immediatamente alla fuga.

Provvidenziale l’intervento dei poliziotti che, senza esitazione, si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a raggiungere e bloccare il rapinatore dopo pochi istanti. L’uomo è stato quindi condotto negli uffici di polizia e tratto in arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre sono in corso gli accertamenti di rito.