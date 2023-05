Si è sciolto il sangue di San Gennaro. Nel miracolo di “maggio” il prodigio si è verificato. Un evento salutato poco da fa una lunga acclamazione al Duomo di Napoli, in una città già in festa per il terzo scudetto.

Napoli, sciolto il sangue di San Gennaro: anche il Santo “benedice” lo scudetto

I fedeli del Santo attendevano con ansia il responso dall’ampolla sacra che contiene il liquido ematico del Patrono. Il miracolo è avvenuto. Ad annunciarlo alle 17 e 03 Don Mimmo Battaglia. Quello di oggi è dei tre prodigi in calendario, assieme a quello del 19 settembre, data della ricorrenza del martirio nel 305, e a quello del cosiddetto “miracolo laico” del 16 dicembre per aver fermato la lava del Vesuvio nel 1631.

A coronare la festa anche la processione, che non avveniva dal 2019 per via del Covid. Il busto e il reliquiario con la teca e le ampolle, insieme ai busti d’argento dei santi compatroni di Napoli, verranno ora portati in corteo, dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara, in ricordo della prima traslazione delle reliquie del santo da Pozzuoli a Napoli.

Un momento magico

Per tutti la città sta vivendo un momento magico: scudetto e scioglimento del sangue di San Gennaro, sacro e profano che si mescolano per trasmettere un segnale positivo a tutti gli abitanti della metropoli all’ombra del Vesuvio.