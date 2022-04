Grande paura a Napoli, in via Brin, dove una donna è rimasta schiacciata da un mezzo della nettezza urbana. Le cause dell’incidente sono ancora tutte in fase di accertamento. Ad anticipare la notizia è la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Napoli, schiacciata da un mezzo pesante

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal mezzo pesante nel quale era rimasta incastrata dopo il tragico impatto.

La vittima è stata dapprima soccorsa sul posto dai sanitari del 118 poi trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Le sue condizioni sono serie, ma non versa in pericolo di vita.