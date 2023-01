NAPOLI. Sono diversi i video che stanno circolando in queste ore di quanto accaduto nella serata di ieri nella Galleria della Vittoria a Napoli.

Alcuni automobilisti che erano fermi nel traffico sono scesi dalle loro auto e con la musica a tutto volume hanno iniziato a cantare e ballare. Si tratta principalmente di giovanissimi.

Napoli, scendono dalle auto e ballano in Galleria

I video stanno facendo il giro dei social, in particolare su Tik Tok. E’ stata una sorta di discoteca improvvisata con musica a tutto volume che proveniva dalle auto e automobilisti e passeggeri che, scesi dai veicoli, hanno ballato e cantato.

L’accaduto sta già dividendo i social tra chi ritiene incivile questo atteggiamento che ha magari rallentato ancor di più il traffico del sabato sera nel capoluogo partenopeo, soprattutto nella zona della Galleria della Vittoria e chi la declassa come una goliardata.

“Sono tanti i video che ci sono stati segnalati sull’incredibile episodio registrato sabato notte a Napoli sotto la Galleria della Vittoria dove tantissimi giovani sono scesi dalle loro automobili, rimaste intrappolate nel traffico della movida napoletana, dando vita a una discoteca improvvisata con tanto di musica ad alto volume, balli e cori. Un modo senza dubbio originale di trasformare la lunga attesa per arrivare con l’auto sul Lungomare in un momento di socialità collettiva in una città che non smette mai di sorprendere. Anche sui social si è acceso il dibattito tra chi si è divertito e chi ha protestato. L’augurio è, ovviamente, che ciò non accada di nuovo poiché non è di certo stato salutare il fatto di respirare a pieni polmoni i gas di scarico che si accumulano in Galleria oltre ai tanti altri pericoli che avrebbe potuto comportare questa situazione evidentemente al di fuori del buon senso”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli ai quali sono stati inviati i video dell’accaduto.