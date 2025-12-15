Napoli, scambio di contanti nel parcheggio: 200mila euro tra soldi e oro, arrestato 31enne

Un incontro sospetto nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, ha portato all’arresto di un 31enne di nazionalità ucraina con l’accusa di riciclaggio. L’uomo si è incontrato con un 36enne di Portici, già noto alle forze dell’ordine, ricevendo da lui una busta voluminosa. La scena non è sfuggita ai carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che hanno deciso di intervenire immediatamente.

Nella busta 35mila euro in contanti

Durante il controllo, i militari hanno trovato nella busta circa 35mila euro in contanti, somma sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. I due uomini non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sull’origine del denaro.

Le verifiche sono proseguite nell’abitazione del 31enne ucraino, dove i carabinieri hanno rinvenuto altri 8mila euro in contanti e 23 lamine d’oro per un peso complessivo di un chilo e mezzo, dal valore commerciale stimato in circa 180mila euro.

Arresto e denuncia

Il 31enne è stato arrestato per riciclaggio e condotto in carcere. Il 36enne di Portici è stato invece denunciato a piede libero per lo stesso reato. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del denaro e dell’oro sequestrati.