Scambiano le netturbine per operatori del 118 in ritardo e le aggrediscono a calci e pugni. A denunciare l’episodio è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Napoli, scambiano netturbine per operatori 118 e le picchiano

“Pochi minuti fa – si legge nel post rilanciato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli – la postazione 118 ‘Annunziata’ viene allertata per ‘arresto cardiaco’ a piazza Capri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, il mezzo impiega 12 minuti a percorrere la tratta Corso Umberto-San Giovanni”.

La tempestività non basta. Il paziente è stato infatti trasportato con mezzi propri in pronto soccorso. “In prossimità del palazzo del chiamante – spiega ancora l’associazione – c’erano le addette alla pulizia della società Asia, anche loro con divisa arancione; improvvisamente sbucano due donne, evidentemente parenti del paziente, che, scambiando le netturbine per 118, le iniziano a picchiare ed a tirare i capelli”.

Assaltata anche l’ambulanza

Le facinorose non si fermano qui. E una volta individuata l’ambulanza, iniziano a tirare pietre e a dare cazzotti sulle fiancate del mezzo di soccorso. Fortunatamente l’equipaggio si è chiuso nel mezzo ed ha fatto retromarcia per tornare in postazione.

“La nostra solidarietà va al personale della postazione ‘Annunziata’, – conclude il messaggio – ma soprattutto al personale AsiaNapoli vittima inconsapevole della barbarie di certi trogloditi. Invitiamo il personale a sporgere denuncia anche con l’ausilio delle telecamere presenti sul mezzo di soccorso”.