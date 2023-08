Un 19enne di Barra, già noto alle forze dell’ordine, è giunto ieri in tarda serata al pronto soccorso della clinica Villa Betania con una ferita al fianco. L’ipotesi è che il giovane sia stato ferito con un coltello durante un tentativo di rapina.

Napoli, sangue in strada: 19enne accoltellato al fianco

Al nosocomio di Ponticelli sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per gli accertamenti del caso. L’aggressione, stando alle parole della vittima, sarebbe avvenuta poco distante, in via Cupa Santa Maria del Pozzo, nel quartiere di Napoli Est.

Il 19enne ha raccontato di essere stato bloccato da uno sconosciuto, che l’avrebbe minacciato per poi sferrare un fendente al fianco e dileguarsi subito dopo. Medicato al Pronto Soccorso, il giovane non è in pericolo di vita. La lama non ha leso gli organi vitali. Per lui 5 giorni di prognosi. Sul caso indagano i militari della compagnia di Poggioreale.