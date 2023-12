NAPOLI. Un giovane rapinato del cellulare e preso a calci e a pugni, un altro accoltellato da ignoti. Due aggressioni, avvenuti in luoghi e orari differenti, ma che si sono verificate entrambe nel giorno della Vigilia di Natale, a Napoli.

Napoli, sangue alla Vigilia di Natale: giovane aggredito durante rapina e un 34enne accoltellato

Il primo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 24 dicembre, in via Nuova Marina. Qui un ragazzo, di nazionalità Pakistana e regolare sul territorio italiano, è stato aggredito da due malviventi che volevano rapinarlo del cellulare e della somma che aveva con sé: 100 euro. Ad evitare il peggio gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale – Motociclisti della Polizia Locale di Napoli, che sono riusciti a bloccare uno dei rapinatori, attualmente in carcere a Poggioreale.

Si tratta di un cittadino di nazionalità senegalese, che avrebbe agito insieme ad un’altra persona, ai danni della vittima. Il giovane è stato aggredito con calci e pugni dai malfattori che gli hanno sottratto il cellulare, denaro e diversi effetti personali, tra cui documenti e carte bancomat.

Uno dei due rapinatori è riuscito a dileguarsi con la refurtiva, mentre l’altro è stato inseguito dagli agenti e arrestato. Dagli accertamenti eseguiti, l’aggressore è risultato essere un pluripregiudicato, irregolare sul territorio Italiano. La vittima, soccorsa da altro personale della Polizia Locale accorso sul posto, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Per il ragazzo non si è reso necessario il ricovero. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del complice.

L’altro episodio

Sempre a Napoli, nel giorno della Vigilia di Natale, un 34enne napoletano è giunto al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare con ferite da arma da taglio.

L’uomo sarebbe stato colpito all’addome, forse con un coltello. La dinamica non è ancora chiara ma i fatti sarebbero accaduti in corso Arnaldo Lucci. Il 34enne è cosciente e non è in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Stella per ricostruire la vicenda.