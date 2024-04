In due sono stati arrestati dopo un breve inseguimento dagli agenti dell’Unità Operativa di Chiaia dopo aver rubato un’iPhone. È quanto successo ieri pomeriggio a Napoli alle 17 e 15.

Napoli, rubano iPhone e pensano di farla franca: rintracciati grazie all’app “Trova il mio iPhone”. Arrestati

Come spiega Internapoli, gli agenti della Polizia Municipale sono stati avvicinati da un uomo in piazza del Plebiscito. La vittima ha denunciato il furto del proprio cellulare, dichiarando di aver sentito qualcuno toccargli la tasca e di non aver più trovato l’iPhone.

I poliziotti hanno subito provveduto a localizzare il telefono attraverso l’applicazione “Trova il mio iPhone“, secondo la quale il cellulare si trovava a via Cristoforo Colombo, zona molo Beverello.

Chi sono gli arrestati

Giunti sul posto, gli agenti hanno facilmente individuato i due sospettati, in quanto volti noti alle forze dell’ordine. Gli uomini, D.S. (classe 1970) e C.M., stavano aspettando il bus per darsi alla fuga. Perquisiti, sono stati trovati in possesso dell’iPhone rubato. Sono scattate dunque subito le manette.