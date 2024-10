Rubano uno scooter e tentano il cavallo di ritorno Arrestati tre napoletani dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 31enne con precedenti di polizia, un 20enne e un 19enne. L’accusa è tentata estorsione.

Napoli, rubano scooter e chiedono 3mila euro per la restituzione: arrestati in tre

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici – Ercolano hanno svolto un’attività investigativa in merito ad un furto di un motoveicolo, avvenuto martedì scorso.

Gli operatori hanno accertato che il proprietario del veicolo era stato contattato da un uomo che l’aveva invitato a raggiungere via Luigi Landolfi, zona Rione Luttazzi, per la consegna del motoveicolo in cambio 3000 euro.

I poliziotti hanno seguito la vittima fino al luogo dell’incontro, dove hanno bloccato i tre prevenuti, uno dei quali trovato in possesso della somma appena consegnata. Il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.